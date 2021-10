Primavera, ROMA-EMPOLI 0-0: segui in tempo reale (VIDEO)

Dopo il successo di Pescara, la Roma di De Rossi vuole il 6° risultato utile consecutivo e riprendersi il primato solitato del girone unico. Di fronte l'Empoli campione d'Italia, reduce dal pareggio casalingo 1-1 contro l'Inter.

IL TABELLINO

ROMA: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Keramitsis; Louakima, Faticanti, Di Bartolo, Rocchetti; Volpato; Voelkerling, Koffi.

A disp.: Berti, Baldi, Tahirovic, Dicorato, Ngingi, Bianchino, Pagano, Cherubini, Vetkal, D'Alessio, Falasca, Liburdi.

All.: A. De Rossi.

EMPOLI Hvalic; Boli, Pezzola, Evangelisti, Rizza; Bonassi, Degli Innocenti, Ignacchiti; Baldanzi; Ekong, Villa.

A disp.: Biagini, Fontanelli, Morelli, Rossi, Fazzini, Magazzu, Toccafondi, Guarino, Heimisson, Logrieco, Renzi, Indragoli.

All.: Buscè.

Arbitro: Scatena di Avezzano. Assistenti: Nasti e Fine

LA CRONACA DELLA PARTITA

8' - Prima occasione per l'Empoli: punizione battuta da Degli Innocenti, spiovente smorzato in area da Keramitsis per l'uscita di Mastrantonio.

6' - Dopo una Lunga fase di studio delle due squadre, primo affondo giallorosso sulla sinistra, con Koffi servito da Voelkelring fermato però in posizione di offside

1' - Partiti! Primo pallone del match giocato dall'Empoli

PREPARTITA

10:40 - La Roma in campo per il riscaldamento. Questa la formazione ufficiale scelta da Alberto De Rossi: