Milan: due mesi fuori per Maignan. Out per la Roma

Problema in porta per il Milan: dopo la notizia circolata nella giornata di ieri riguardo all'infortunio di Mike Maignan, l'edizione odierna del quotidiano sportivo riporta i tempi di recupero dell'estremo difensore francese: due mesi, forse anche di più per il rientro in campo dell'ex Lille, che salterebbe dunque senza dubbio la Roma - match in programma il 31 ottobre -. Per tamponare la situazione infortuni tra i pali - anche Plizzari ai box - il Milan sarebbe in procinto di ufficializzare, come già circolato nella giornata di ieri, l'ex giallorosso Antonio Mirante.

(gasport)