Milan: domani intervento in artroscopia al polso per Maignan. A rischio per la Roma

A poco meno di 3 settimane dall'impegno di campionato del Milan contro la Roma - gara in programma il 31 ottobre alle 20.45 allo Stadio Olimpico - brutta notizia per i rossoneri. Secondo quanto riferito dai canali ufficiali del club, Mike Maignan sarà domani sottoposto ad un intervento in artroscopia al polso, che metterebbe a rischio la possibilità di un impiego nei prossimi impegni ufficiali:

"Il persistere di una sintomatologia dolorosa - si legge nel comunicato ufficiale - al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli"

(acmilan.com)