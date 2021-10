Le curve romane la nuova culla del fascismo (non solo) da stadio

Lo stadio Olimpico è sempre più al centro del dibattito in merito al tifo da stadio. Le due curve di Roma e Lazio infatti sono finite sul tavolo degli imputati dopo i fatti delle ultime settimana. Ai tifosi giallorossi viene contestato di aver effettuato ululati nei confronti di Moise Kean a Torino, mentre domenica contro la squadra di Spalletti sono stati lanciati cori contro Napoli e la Procura della Federcalcio rileva anche versi razzisti verso Osimhen. Qualche giorno prima anche i tifosi della Lazio vengono accusati di azioni simili, visto che sulle tv di tutta Italia è stato visto un tifoso biancoceleste fare il verso nei confronti di Dumfries. La stessa sera in cui il falconiere della Lazio veniva immortalato in un video in cui facendo il saluto romano inneggiava al duce. Sono anni che le due curve romane sono tra le più permeate dai movimenti di estrema destra e questo non è che la conseguenza della mancata condannata di questi eventi. Si pensi solo al tempo che la Procura federale sta utilizzando per sanzionare i cori razzisti contro Koulibaly a Firenze, che aspettano giustizia da tre settimane.

(La Repubblica)