Dopo la Conference League, la Roma torna al successo anche in campionato: 2-0 all'Empoli con le reti di Pellegrini che, nel commento di Giancarlo Dotto "il giorno che metterà a fuoco le traiettorie su punizione sarà quel giocatore capolavoro che José Mourinho, va riconosciuto, ha colto con sguardo istantaneo". Il numero 7 e Zaniolo "gemelli terribili del presente e del futuro" secondo Daniele Lo Monaco.

"Una Roma già grandicella, tende a sbilanciarsi perché è la più offensiva delle sette sorelle visto che gioca con quattro attaccanti, però segue con fede Mourinho" nel commento di Sorrentino sulle pagine de 'Il Messaggero'.

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

F. LICARI - GAZZETTA DELLO SPORT

La Roma offre bei momenti, sa essere autorevole e ha un’identità che alla lunga darà risultati a Mou.

A. SORRENTINO - IL MESSAGGERO

Più della Juve, che risale col catenaccio, è la Lazio la delusione del torneo, oltre agli arbitri e ai loro vareggiamenti. Il derby di Roma stavolta indirizza gli umori al contrario: la Roma ne sbuca più forte, la Lazio piegata. Una Roma già grandicella, tende a sbilanciarsi perché è la più offensiva delle sette sorelle visto che gioca con quattro attaccanti, però segue con fede Mourinho, ne accetta qualche maltrattamento, poi tutti sfidano i propri limiti e vanno oltre. E' sempre una questione di fede, e a Formello l'hanno smarrita.

G. DOTTO - CORRIERE DELLO SPORT

Quinta vittoria e quindici punti su ventuno a disposizione. Davvero niente male. Seconda consecutiva, inclusa la passeggiata in Ucraina. La Roma c'è, il derby che scolora e la testa già sulla Juventus a Torino del dopo sosta. Olimpico in festa e mai così canoro. Storie perfette dentro un risultato perfetto. [...] Vietato mandare la canzone di Venditti dopo il pomposo e vuoto fracasso dell'inno di Allevi? Due note di Roma Roma Roma, il file audio s’interrompe e parte dal più vivo che mai un gigantesco coro a cappella di tutti i tifosi giallorossi, da curva a curva. Atmosfera da brivido. [...] La seconda storia. Lorenzo Pellegrini. Il contratto firmato alla vigilia, la dichiarazione d’amore, capitano più che mai, a 25 anni. [...] Nella tradizione romanista dei capitani leader emotivi e tecnici. [...] Il giorno che metterà a fuoco le traiettorie su punizione sarà quel giocatore capolavoro che José Mourinho, va riconosciuto, ha colto con sguardo istantaneo. Solo note positive. [...]

La più positiva? Una prova di squadra tutta solidità ed equilibrio, come piace a Mourinho. La disponibilità al sacrificio dei tanti talenti che abbondano dalla cintola in su. ovvio Veretout, strepitoso ieri, ma anche Miki, Zaniolo e Abraham, sfortunato almeno quanto generoso. Il giorno in cui Mou saprà trovare le giuste sintonie e i giusti movimenti tra Pellegrini e Zaniolo, la Roma sarà una giovanissima cometa.

D. LO MONACO - IL ROMANISTA