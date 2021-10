VIDEO - Roma-Empoli: spettacolo all'Olimpico, tutto lo stadio intona l'inno "Roma, Roma"

Uno spettacolo vero, con tanto di provocazione verso la Lega Serie A. Nei minuti precedenti al fischio d'inizio di Roma-Empoli è partito l'inno "Roma, Roma". Non però la canzone intera ma solo i primi secondi. Per tutta risposta i 30 mila tifosi presenti hanno intonato a gran voce le parole della canzone di Antonello Venditti che per anni ha accompagnato le partite casalinghe dei giallorossi.

Uno stratagemma per evitare possibili ripercussioni, visto che la Lega ha proibito di riprodurre gli inni delle squadre prima del fischio d'inizio. In precedenza da segnalare i numerosi fischi che hanno accompagnato l'inno ufficiale della Serie A.