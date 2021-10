Carattere Roma: Mou da 4° posto

Non sarà bella, ma ha carattere e la Roma lo tira fuori nel secondo tempo per vincere contro il Cagliari in rimonta per 1-2. Dopo due mesi i giallorossi hanno ritrovato la seconda vittoria in trasferta in campionato e consolidano il quarto posto. La squadra ha seguito alla lettera Mourinho nonostante fosse squalificato e, a sostituirlo, ci ha pensato Joao Sacramento.

Lo Special One ha mandato in campo gli stessi undici della partita contro il Napoli. Nel match di ieri la Roma prova a prendere il controllo con il palleggio insistito ma non riesce a sfondare, complice anche l'atteggiamento difensivo del Cagliari. Nel primo tempo non crea pericoli e l'unica vera occasione è la traversa di Bellanova. I sardi dovevano fare risultato poiché si trovano all'ultimo posto in classifica, ma tra gli indisponibili figuravano Caceres, Godin, Dalbert, Strootman, Nandez e Walukiewicz.

Nel secondo tempo i giallorossi si fanno sorprendere e, a causa di un errore di Vina, Pavoletti firma il vantaggio. Così Mourinho decide di inserire il classe 2003 Afena-Gyan al posto di Vina e questa si dimostrerà la mossa vincente. La Roma inizia ad avere occasioni a ripetizione, fino a quando Ibanez trova il gol del pareggio. A regalare la vittoria alla Roma ci pensa Pellegrini, che trasforma magistralmente una punizione dal limite dell'area.

