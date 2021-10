All’Olimpico in cinquantamila. Il terreno è un caso

Il Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri ha approvato la modifica alla capienza negli stadi e negli impianti al chiuso. Esulta la Roma che finalmente all'Olimpico potrà ospitare il 75% dei propri tifosi, per un totale di quasi cinquantamila posti. Pronta non a caso la campagna abbonamenti. Mourinho sarà felice di abbracciare ancora più sostenitori, ma lo Special One in queste giornate spera solo che i giardinieri di Sport e Salute riescano a mettere mano al terreno dello stadio, considerato uno dei peggiori della Serie A a suo dire. Intanto a Trigoria si lavora ai rinnovi, con Tiago Pinto che prepara gli adeguamenti di Mancini, Cristante e Veretout. Discorso diverso per Zaniolo, con cui si discuterà più avanti visto che si parla di cifre e clausole importanti e si dovrà trovare un'intesa.

(La Repubblica)