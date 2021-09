Più assist a Abraham e difesa da rivedere: le chiavi per ripartire

La Roma deve ripartire dopo la sconfitta nel derby e José Mourinho sa già dove la sua squadra dovrà ancora lavorare. Uno dei problemi di questa rosa però riguarda i singoli visto che non sono molti i giocatori ritenuti pronti a giocare dal tecnico, vedi Reynolds e Villar mandati ancora in tribuna. Serviva altro dal mercato e la stanchezza di tutte queste partite consecutive inizia a farsi sentire, come per Cristante-Veretout che sono costretti agli straordinari da inizio stagione. In difesa c'è qualcosa da sistemare, sperando che Smalling abbia recuperato e sia pronto per tornare titolare al fianco di Mancini. In attacco serve solo aiutare di più Abraham, che nelle prime sei di Serie A ha calciato solo 11 volte in porta. Un potenziale non sfruttato quello dell'inglese, che potrebbe diventare il giocatore capace di fare la differenza e regalare ai giallorossi un posto tra le squadre che prenderanno parte alla prossima Champions League.

(La Repubblica)