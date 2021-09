Pellegrini, Mou mette la firma

Non è una questione di nascondersi, almeno non soltanto. E’ più un’enfasi strategica determinata dall’esperienza. Mourinho prepara la Roma al momento delle conferme prima di fissare obiettivi alla ripresa del campionato. Si concentra sulla costruzione del gruppo e anticipa l’annuncio del rinnovo di Pellegrini: “La firma è molto vicina, non ci sono dubbi. Di solito quando i calciatori vanno in scadenza si stanno allontanando dalla squadra di appartenenza. Lorenzo no. Lorenzo vuole fortemente restare con noi, così come lo vuole il club e lo voglio io“. Il suo contratto verrà rinnovato fino al 2026. La riunione è stata spostata soltanto perchè Tiago Pinto, dopo le fatiche del mercato, si è preso qualche giorno di vacanza. La situazione è praticamente definita anche per le cifre: Pellegrini avrà uno stipendio quasi raddoppiato rispetto ai 2 milioni netti di oggi e dovrebbe rinunciare alla clausola rescissoria che ha tenuto in ansia i tifosi per un paio di estati. Nel frattempo il trequartista ha recuperato dal problema muscolare che si era presentato in Nazionale.

(corsport)