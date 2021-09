Otto minuti di Mou: così lo Special One motiva la squadra

La caccia alla quinta vittoria consecutiva comincia fuori dal campo, dalle cose da dire ai calciatori in otto minuti, scegliendole accuratamente e sintetizzandole dopo otto ore di riunione con lo staff. José Mourinho semplifica agli occhi dello spogliatoio concetti e motivazioni frutto di lunghi studi e ragionamenti. Cura dei particolari e massima attenzione alla gara di stasera all’Olimpico contro il Sassuolo. Tutti a disposizione, nonostante gli acciacchi post nazionali, e anche Smalling, da verificare invece Vina, rientrato solamente ieri dagli impegni con l’Uruguay. A disposizione anche Pellegrini, il cui contratto per lo Special One continua a non essere un problema: "Dovevo capire delle cose all’inizio, ora so che Pellegrini con noi sarà il capitano per tanti anni". Come per tanti anni spera di lavorare con Zaniolo, che ha curato «le cicatrici emozionali» e che «mi dicevano fosse poco maturo e poco responsabile, mentre posso dire esattamente il contrario».

(La Repubblica)