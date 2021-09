Nzonzi ceduto all'Al Rayyan: risparmio di circa 5 milioni

E' arrivata nella giornata di ieri l'ufficialità del passaggio di Steven Nzonzi dalla Roma all'Al Rayyan: i giallorossi si liberano così di un altro esubero in rosa alleggerendo ulteriormente il monte ingaggi. L'ulteriore richiesta, negli ultimi giorni, di una buonuscita da parte del padre del giocatore aveva fatto infuriare Tiago Pinto, che su input dei Friedkin ha tenuto il punto non cedendo al rilancio del centrocampista. A Trigoria ci si libera dunque di un peso di circa 5 milioni di euro lordi sul tetto stipendi, anche se la minusvalenza per l'ex Siviglia ammonta a circa 6 milioni di euro.

(gasport)