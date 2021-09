Nzonzi all'Al Rayyan: in Qatar sono certi, a Roma c'è cautela. La situazione

IL ROMANISTA (P. TORRI) - [...] In Qatar dicono, convinti, che il giocatore ha trovato l'accordo con il club che gli avrebbe offerto un contratto triennale. Dalla Roma, però, c'è da dire che ieri non è arrivata nessuna conferma, neppure da Tiago Pinto che sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nel suo Portogallo dopo le fatiche di un mercato infinito. Di sicuro c'è che l'Al Rayyan da tempo ha proposto al centrocampista francese di trasferirsi in Qatar, ma la trattativa, almeno fino a ieri, era stata bloccata dal fatto che Nzonzi, per andare, alla società giallorossa chiedeva una buonuscita di circa un milione e mezzo, cifra che i Friedkin non avevano nessuna intenzione di garantire al Polpo. Sulla panchina dell'Al Rayyan siede, però, Laurent Blanc che sembra essere riuscito a convincere il suo connazionale ad andare a giocare in Qatar. La Roma ne sarebbe felice. [...]