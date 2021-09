L'Europa rischia di rallentare il progetto di Mou

La Roma si prepara per il match di Conference League, ma questa competizione non rischia di portare via energie alla squadra? Alla Roma manca qualche tassello per essere competitiva. Lo Special One ha sempre chiesto un nuovo centrocampista e, almeno per il momento, non è arrivato. Il motivo per cui lo voleva era per coprire al meglio il reparto difensivo, che è sempre stato il punto di forza delle squadre di Mourinho. Andare in avanti in Conference League rischia di compromettere il suo progetto e forse sarebbe stato meglio arrivare ottavi e concentrarsi solo sul campionato.

(gasport)