Il derby si avvicina e Roma e Lazio mostrano modi diversi per preparare l'attesissima sfida che andrà in scena alle 18 di domani allo Stadio Olimpico. Se Josè Mourinho chiama a rapporto i giocatori giallorossi, che passeranno la notte in ritiro a Trigoria, la squadra biancoceleste avrà la possibilità di scegliere se prendere parte o meno al ritiro facoltativo organizzato dal club e da Maurizio Sarri, come riporta il quotidiano sportivo oggi in edicola.

(Corsport)