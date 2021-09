Mourinho nasconde la Roma: regole di ferro a Trigoria per il derby

Scatta il piano derby in casa Roma. Josè Mourinho ha chiamato la squadra in ritiro a Trigoria, dove i giocatori pranzeranno insieme prima di svolgere la rifinitura e rimanere a dormire nel centro sportivo. Domani mattina previsto il risveglio muscolare in palestra, poi la sessione con gli ultimi video della Lazio. Pranzo di domani fissato per mezzogiorno, con merenda light alle 14.30 e partenza per lo Stadio Olimpico in anticipo rispetto a quanto fatto in passato. Mourinho vuole evitare il traffico.

(Corsport)