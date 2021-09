Il grande ritorno: ora si fa sul serio

Il calciomercato è finito e torna il campionato, anzi per certi versi pare che inizi ora. Nel prossimo turno ci sarà la millesima partita di Mourinho, la prima di Ibrahimovic e Kessie dopo mesi.

A Roma aspettano con un fremito il primo gol di Tammy Abraham allo Stadio Olimpico. La reazione non dovrebbe essere affatto silenziosa. La giornata, però, sarà alterata dalle Nazionali. Soprattutto per chi torna dal Sud America. Alcuni club hanno organizzato un charter a Parigi per i loro colombiani e cileni. L’Argentina spedirà tutti i suoi su un volo diretto a Madrid, uruguagi e brasiliani faranno da sé.

(Il Messaggero)