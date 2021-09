Matias Vina, terzino della Roma e della nazionale celeste, dopo il problema al flessore della coscia destra risentito nel match contro il Perù, per il quale aveva saltato Uruguay-Ecuador, torna a disposizione del ct Tabarez di questa notte.

E il ct l'ha schierato subito titolare, lasciandolo in campo per 73 minuti prima della sostituzione per far entrare Piquerez.