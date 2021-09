I due vice per lo stadio della Roma

Si avvicina la data delle elezioni amministrative e le voci e le dichiarazioni sullo Stadio della Roma continuano a rincorrersi. Tutto lascia presagire che la Roma abbia una preferenza per la zona Ostiense, nonostante la scelta non sia ancora definitiva. Ci sono delle difficoltà, principalmente relative alla zona Ex Mercati Generali, in virtù del progetto giovani sul quale vanta dei diritti Lamaro Appalti. Dal Comune continuano a dire che non sia nulla di grave. Anche per questi motivi pare che sia Michetti sia Gualtieri stiano pensando di affidare il dossier stadio a delegati con poteri specifici: il primo starebbe pensando alla magistrata Simonetta Matone, che nei giorni scorsi ha ammesso di aver incontrato dei rappresentanti della Roma per la questione Stadio; Gualtieri starebbe invece pensando a Giulio Pelonzi, già capogruppo del PD in Campidoglio, favorito per il ruolo di "uomo dello stadio".

Il tema Stadio della Roma è caldissimo e centrale, tanto che l'UTR ha organizzato un incontro-dibattito tra Ubaldo Righetti (candidato PD con Gualtieri) e Domenico Rossi (candidato per Enrico Michetti). Entrambi Cavalieri della Roma ed entrambi sicuramente interessati a fare la loro parte quando si tratterà l'argomento in Assemblea. Righetti ha parlato a margine dell'incontro a Radio Immagina, dicendo che: "uno stadio va fatto, sia per la Roma, sia per la Lazio, perché è un valore aggiunto non solo per il club ma per tutta la città".

(Il Romanista)