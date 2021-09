Stadio Roma, Michetti: "Ostiense la soluzione migliore, pubblica utilità entro 100 giorni dalla conferenza di servizi"

Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica 'The Rock Show', ha rilasciato nuove dichiarazioni il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. Tra i temi trattati c'è anche quello degli stadi di proprietà nella Capitale. Di seguito uno stralcio della sua intervista:

"Appena insediato aprirò una conferenza di servizi che se non ravviserà problematiche darà ai due progetti la pubblica utilità entro i primi 100 giorni della consiliatura. Per la Roma credo che Ostiense sia la soluzione migliore, trovo adatte sia l’area del Gazometro che quella degli ex Mercati Generali. Per la Lazio vedo il Flaminio come soluzione naturale".

(The Rock Show)