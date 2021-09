I 'cavalieri' di Mou: solo 14 i titolari scelti in 5 giornate

Quella dei calciatori fidati di Josè Mourinho sembra al momento una cerchia ristretta: come evidenziato già nella giornata di ieri da LaRoma24.it, sono solo 14 i giocatori titolari schierati dallo Special One nel corso di questo primo scorcio di stagione. Ci sono gli insostituibili, che formano la spina dorsale della sua Roma - Rui Patricio, Mancini, Pellegrini, Abraham - poi gli indispensabili - Karsdorp, Vina, Veretout e Cristante -, quindi tutti gli altri. E così le scelte in vista del derby con la Lazio appaiono già quasi scritte, viste anche le assenze forzate da squalifiche - Pellegrini - e problemi fisici - Vina -.

Ieri, a Trigoria, l’allenatore si è presentato in palestra col sorriso, dispensando pacche sulle spalle e parole d’incitamento, anche per Zaniolo che, domenica sera, dopo neanche una settimana dalla sospensione, ha riattivato il suo account Instagram, postando una foto insieme ad Abraham.

Il classe '99 cerca il suo primo gol in una stracittadina, partita che sente particolarmente.

(La Repubblica)