El Shaarawy segna, Mou pazzo di gioia. Quinta vittoria

Un urlo che serve a scaricare la tensione e che conferma la vittoria della Roma. Il tutto accompagnato da una corsa sotto la Curva Sud da parte di tutta la squadra, tecnico compreso. I giallorossi portano a casa una vittoria fondamentale per confermare il primo posto in classifica e per continuare a sognare. Mourinho festeggia al meglio le mille panchine da professionista, mentre El Shaarawy conferma ancora di esser decisivo nel momento del bisogno. A farne le spese è un ottimo Sassuolo di Dionisi, che lascia la Capitale con un 2-1 e i complimenti dello Special One. E adesso inizia il tour de force, con la squadra che scenderà in campo ogni tre giorni. Prossimo appuntamento giovedì sera sempre all'Olimpico contro il CSKA Sofia, per la prima gara del girone di Conference League.

(La Repubblica)