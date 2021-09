Doveva partire, gioca sempre. La grande occasione di Carles Perez

GAZZETTA.IT (C. ZUCCHELLI) - La grande occasione di Carles Perez. Se le indiscrezioni della vigilia saranno confermate (e considerando la stima che Mourinho ha di Zaniolo un dubbio c’è) stasera l’attaccante catalano dovrebbe partire dal primo minuto contro l’Udinese. Il tecnico portoghese lo stima, è una delle alternative ai titolari che ritiene più pronta e credibile, e visto che tra tre giorni c’è il derby potrebbe dargli un’occasione dall’inizio facendo riposare Zaniolo.

In questa stagione Perez ha giocato sempre, sette partite su sette, partendo titolare contro la Salernitana in campionato (Zaniolo era squalificato) e in Conference contro il Cska Sofia. Il gol non è ancora arrivato, ma a Mourinho piace molto il suo atteggiamento quando entra in campo e la capacità di incidere, spesso, anche a gara in corso. [...]

Stasera, se dovesse giocare titolare, e in futuro, magari replicando quel gol che ha fatto ieri in allenamento di sinistro, sul palo lontano dopo aver lasciato sul posto due difensori, e subito pubblicato sui social. La fiducia dell’allenatore c’è, la condizione pure, adesso tocca davvero soltanto a lui.

