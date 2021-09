ROMA-UDINESE: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - La Roma vuole rialzare la testa e si prepara a scendere in campo questa sera contro l'Udinese, per la quinta giornata della Serie A 2021/2022. I giallorossi arrivano dalla sconfitta in casa dell'Hellas Verona e per questo motivo Mourinho vuole ritrovare il prima possibile la vittoria, caricando la propria squadra in vista del derby contro la Lazio in programma domenica sera. Lo Special One cercherà di mandare in campo la miglior formazione, nonostante alcune defezioni come quella di Vina che sarà rimpiazzato da Calafiori. Pronto a tornare titolare Smalling, che potrebbe far rifiatare Mancini in vista del derby. A centrocampo confermata da Mourinho la coppia Veretout-Cristante, mentre in attacco stringerà i denti Abraham che sarà supportato da Mkhitaryan, Pellegrini e Carles Perez, con Zaniolo che prenderà un turno di riposo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LEGGO: Rui Patricio, Karsdorp, Smalling, Mancini, Ibanez; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.