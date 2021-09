Cuore Roma. Elsha porta tutti sotto la curva

Partita al cardiopalma quella vinta ieri sera all'Olimpico dalla Roma, che non poteva sperare di in un risultato migliore per festeggiare le mille panchine da professionista del proprio tecnico José Mourinho. I giallorossi partono forte, trovando il gol del vantaggio con Cristante alla mezz'ora del primo tempo. Nella ripresa però il Sassuolo rientra meglio in campo e dopo dieci minuti trova il gol del pari con Djuricic che beffa Rui Patricio in area di rigore. La Roma non si scompone però e dopo neanche un minuto reagisce trovando un palo con Abraham. I giallorossi ci credono e vogliono i tre punti per prendersi il primo posto in classifica e a due minuti dal termine El Shaarawy, subentrato dallla panchina, di destro mette una palla all'angolino dove Consigli non può arrivare. Lo stadio esplode di gioia e Mourinho parte dalla propria area tecnica per abbracciare i giocatori sotto la Curva Sud, festeggiando una notte che non dimenticherà facilmente.

(Il Messaggero)