Cagliari, Capozucca: "Nandez cercato anche dalla Roma. Normale che abbia pensato di andar via"

L'UNIONE SARDA - Tra i nomi accostati alla Roma nella sessione di mercato appena conclusa c'è anche Nahitan Nandez, come rivelato in esclusiva da LAROMA24.IT. Del centrocampista ha parlato il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, in un'intervista al quotidiano: "Nahitan ha avuto delle richieste, l’ultima offensiva del Napoli con un prestito da 1 milione e il Cagliari queste offerte non poteva accettarle. Chi lo vuole deve dargli il giusto valore".

"Nandez nervoso? Va compreso, ognuno ha l’ambizione di migliorare. Ha avuto abboccamenti, vedi Tottenham, Inter, Napoli e Roma, normale abbia pensato di andare via - ha aggiunto -. Nahitan ha manifestato malumore, ma è un ragazzo spettacolare e darà sempre il massimo".