Roma-Pastore, alta tensione: il Flaco non autorizzato a festeggiare col Psg

Come fa sapere l'edizione online del quotidiano, tra la Roma e Javier Pastore, tra gli elementi di spicco, per ingaggio, degli ormai arcinoti 'esuberi'. Il motivo è la scelta dell'argentino di disertare la presentazione romanista, il 14 agosto, preferendo quella del Psg.

Un episodio che non è stato gradito dalla dirigenza romanista ora in trattativa con l'entourage del fantasista per la rescissione contrattuale. La richiesta di un incentivo all'esodo, che la Roma non vuole riconoscere, tiene le parti ancora distanti.

(repubblica.it)

