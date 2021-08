Pastore sul PSG: "Emozionante tornare al Parco dei Principi, sono la squadra più forte del mondo"

SKY SPORT - Javier Pastore, ospite questa sera nell'esordio in casa del PSG contro lo Strasburgo, ha parlato del suo ex club ai microfoni dell'emittente satellitare: “Ho passato tanti anni qua, la gente è sempre come il primo giorno e mi hanno fatto sentire il loro affetto. Mi tocca tanto, mi sono emozionato, perché mi hanno fatto sentire il loro calore anche quando sono andato via. Sono piccole cose che mi fanno bene. Per me significa tanto, quando sono arrivato con il presidente si parlava di creare una squadra come questa e oggi hanno la migliore squadra del mondo. Ora dovranno dimostrarlo in campo, ma il lavoro lo hanno fatto. L’idea era questa. Ho passato sette anni qua, in dieci guardate che squadra hanno costruito. Leo ha preso la maglia numero 30 e da oggi si utilizzerà di più in tutto il mondo”.