Fazio, Pastore e Nzonzi: la situazione sugli esuberi ribelli

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Si continuano a cercare soluzioni in prestito per Robin Olsen e Davide Santon. Dovessero mancare opportunità di cessione per il portiere ed il terzino, però, i due potrebbero addirittura essere reintegrati in rosa. Casi più spinosi, invece, quelli di Federico Fazio, Javier Pastore e Steven Nzonzi.

Il difensore ieri - come anticipato da LaRoma24.it - ha fatto recapitare alla Roma una lettera, firmata dall'avvocato, in cui chiede di essere reintegrato in squadra. Lettera a cui il club ha reagito in maniera a dir poco irritata.

Poi c'è la questione, meno tesa, di Pastore: il trequartista ha chiesto oltre 4 milioni di euro cash per la rescissione.

Pare poi che Steven Nzonzi, negli ultimi giorni, abbia rifiutato anche un'offerta del Watford. Il francese esige a prescindere una buonuscita da un milione e mezzo di euro, cifra che i Friedkin non sono assolutamente intenzionati a garantirgli.

