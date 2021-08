Nella scorsa stagione il rifiuto del trasferimento a Parma e Cagliari, negli ultimi giorni quello al Genoa. Ora Federico Fazio passa alla contromossa: come anticipato nella giornata di ieri da LaRoma24.it, il difensore argentino ha comunicato alla Roma di voler adire alle vie legali per chiedere il reintegro in rosa. Nei prossimi giorni eventuali sviluppi sulla vicenda.

(gasport)