Fazio fa causa alla società per il reintegro

IL TEMPO (A. AUSTINI) - Ora è guerra totale. Dopo aver rifiutato di trasferirsi al Cagliari, chiedendo alla Roma di pagargli l’intero ingaggio da 2 milioni e mezzo, Fazio ha comunicato al club - come anticipato ieri da LaRoma24.it - che adirà le vie legali per farsi reintegrare in rosa. Gli avvocati dell’argentino sono pronti a rivolgersi al collegio della Figc e potrebbero puntare sui tre posti ancora liberi nella rosa giallorossa dei 25 calciatori presentata alla Lega.

La Roma, dal canto suo, si sente nel giusto: le norme prevedono che a ogni calciatore debba essere messo a disposizione un campo per allenarsi e un allenatore federale. Questo è stato fatto con Fazio e gli altri esuberi, che hanno a disposizione anche uno staff medico e di fisioterapisti a loro dedicato. Intanto Pinto cerca un’intesa per la risoluzione del contratto di Pastore, pronto a farsi da parte: si tratta sulla buonuscita, con l’argentino che vorrebbe almeno 4 milioni sui 7 netti (più premi) che gli spettano negli ultimi due anni di contratto. Altri «pesi» da cui liberarsi sono Nzonzi, richiesto dal Watford ma vuole una buonuscita da 1 milione e mezzo, e Olsen. Poche speranze per Santon. Ormai nessuna per Fazio.