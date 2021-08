Da Cristante a Ibanez, i 'salvati' dello Special: "C'è bisogno di tutti"

Si muove a suo agio Josè Mourinho, che dall'alto delle sue 998 panchine riesce a tenere sotto controllo ogni aspetto del suo ruolo alla Roma. Dalla presenza dei giocatori in campo durante l'inno al mercato, dai tifosi ai rinnovi, passando per lo studio minuzioso dei dettagli. E se qualcuno si aspettava che l'esultanza liberatoria sarebbe arrivata al simbolico gol di Zaniolo, quel è rimasto deluso: il classe '99 è già recuperato alla causa giallorossa e allora ecco che la gioia si fa più visibile alla marcatura di El Shaarawy, quella del 3-0 contro il Trabzonspor.

Intanto lo Special One spera che Pinto possa regalargli un colpo di coda sul mercato, ma si coccola anche Cristante: il centrocampista ex Milan può rappresentare una risorsa per il disegno tattico di Mou, che lo schiera e lavora alla sua crescita.

Ma Cristante non è l'unica nota positiva dall'arrivo di Mourinho in poi: anche Roger Ibanez ha visto crescere il suo rendimento. Il brasiliano rischia meno in difesa e agisce ormai da stopper vecchio stampo.

Discorso diverso, invece, per Fazio: dopo l'inserimento in lista B con l'argentino è rottura totale. Il difensore, come anticipato nella giornata di ieri da LaRoma24.it ha comunicato formalmente al club di voler adire le vie legali per essere reintegrato in rosa.

(Il Messaggero)