Xhaka si complica, Villar va k.o.: 20 giorni fermo. Oggi il Siviglia

Con Bryan Cristante che si unirà al resto del gruppo solo lunedì e Jordan Veretout che svolge ancora solo parzialmente il lavoro insieme al resto della squadra, l'infortunio di Gonzalo Villar - notizia anticipata nella giornata di ieri da LaRoma24.it - è una vera e propria tegola per Josè Mourinho che oggi affronterà con i suoi un'altra amichevole, quella contro il Siviglia. Per il centrocampista spagnolo si parla di una ventina di giorni di stop, Dettaglio che renderebbe ancora più utile l'arrivo di Granit Xhaka, ma l’Arsenal - forse anche innervosito dal pressing dello svizzero, che ha un accordo blindato coi giallorossi - non scende dai 23 milioni più bonus richiesti.

E se la dirigenza della Roma è disposta a pazientare per tesserare il centrocampista che piace tanto allo Special One, da ieri comincia a circolare la voce di un interesse per Thomas Delaney, 34 partite nell'ultima stagione con il Borussia Dortmund. Caratteristica particolare: è daltonico. Ha il contratto in scadenza il prossimo anno e costa non più di 15 milioni.

(gasport)