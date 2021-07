Roma, troppi nodi per essere Special

Da Jordan Veretout che ancora non si è totalmente ripreso - fermo di fatto dal 29 aprile - a Gonzalo Villar che come anticipato da LaRoma24.it ha rimediato un infortunio al ginocchio durante il ritiro in Algarve, passando per Granit Xhaka che, come sostengono in Inghilterra, potrebbe addirittura rinnovare con l'Arsenal - i giallorossi iniziano a guardarsi intorno ed individuano Thomas Delaney come piano B -: i nodi della Roma che sta nascendo vengono al pettine, soprattutto a centrocampo.

Intanto la squadra si prepara ad una nuova amichevole con un'avversaria di livello, anche se ancora mancheranno diverse pedine della versione giallorossa 2021/2022: Vina continua ad allenarsi in isolamento a Trigoria e Shomurodov è atteso nella capitale in mattinata. Ancora lavori in corso, dunque, a 19 giorni dall'esordio in Conference e 22 da quello in campionato.

Altri nodi da sciogliere: l'affidabilità di Reynolds come vice-Karsdorp, quella di Calafiori per le rotazioni con Vina, e la crescita dei vari leader. Da Smalling a Mancini, passando per Dzeko e Pellegrini che va testato anche per giocare sulla fascia.

(Il Messaggero)