Mourinho, impatto mondiale

La risonanza mediatica di Josè Mourinho ha un peso. Per la Roma e per la città. E il club giallorosso dovrà essere all'altezza dello Special One. Il tempo è stato un concetto chiave espresso dal tecnico portoghese: il tempo che servirà a lui per capire la città e la squadra, nell'arco dei 3 anni di accordo siglato con il club. L'ultimo titolo è stato conquistato dalla Roma ormai diversi anni fa, ma la sfida per i tifosi sarà proprio questa: non farsi prendere dalla fretta e avere pazienza anche se le cose dovessero non andare da subito per il verso giusto.

