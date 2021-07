La Roma di Mou prende forma

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La sua Roma ha già preso forma. Se l'obiettivo era quello di cementare il gruppo in vista della prossima stagione José Mourinho può dirsi soddisfatto, come dimostra la frase «Habemus squadra» pubblicata su Instagram dopo il pareggio con il Porto. Il match con i Dragoni ha certificato come la Roma abbia iniziato a recepire i dettami tattici del portoghese, che ha infuso nei giocatori il concetto di collettivo e senso di appartenenza (la rissa dopo il fallo di Pepe su Mkhitaryan è l'esempio più lampante).

Lo Special One ha le idee anche sui fedelissimi che comporranno l'ossatura portante della squadra. Oltre a Rui Patricio - richiesto a gran voce dal tecnico - in difesa lo zoccolo duro sarà formato da Mancini e Karsdorp mentre la coppia Villar-Diawara è destinata a sciogliersi con il rientro di Veretout - alle prese con il problema al quadricipite - e l'arrivo di Xhaka. Per vedere lo svizzero alla corte di Mou servirà ancora tempo visto che, ormai da settimane, Roma e Arsenal sono ferme sulle rispettive posizioni. Nessun dubbio invece sul reparto offensivo composto da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

A scombinare i piani di Mourinho potrebbe essere Eldor Shomurodov, che scalpita all'idea di essere allenato dal tecnico che considera il suo idolo. Ieri la trattativa con il Genoa ha portato alla fumata bianca e, nelle prossime ore, l’uzbeko arriverà nella Capitale per le visite mediche (guadagnerà 2 milioni netti a stagione). Shomurodov volerà ad Algarve per aggregarsi al ritiro: potrebbe viaggiare insieme a Cristante, che domani si sottoporrà al tampone a Trigoria prima di raggiungere il Portogallo. Non ci sarà Florenzi, che resterà in Italia in attesa di trovare una sistemazione. Continua ad attendere anche Viña: Roma e Palmeiras sono ancora a lavoro per chiudere la trattativa. Amichevoli: domani alle 18.30 la Roma affronterà il Siviglia, il 4 agosto il Belenenses - da ufficializzare -mentre il 7 scenderà sul campo del Betis Siviglia prima di rientrare nella Capitale.