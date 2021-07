Il Monaco su Pastore, ma c'è il nodo ingaggio

IL ROMANISTA (P. TORRI) - [...] Magari a qualcuno potrà sembrare pure strano, ma l'interesse del Monaco sembra davvero concreto. Da qui a chiudere l'affare c'è un oceano però. Anche perché, per quello che siamo riusciti a sapere, la società e l'argentino starebbero trattando per una rescissione bilaterale del contratto. Cosa che la Roma sarebbe anche disposta a fare pur nella consapevolezza di fare una minusvalenza, ma a patto di risparmiare sull'ingaggio lordo biennale di Pastore, ingaggio che dice quasi quindici milioni.

Pare però che Pastore, in questi giorni in Francia dove prima è stato al matrimonio di Verratti e poi in visita al suo vecchio Psg, alla Roma abbia chiesto di pagargli le due annualità più o meno al completo. A queste condizioni non se ne fa nulla. Anche perché il Monaco è disponibile ad accollarsi l'ingaggio, ma a patto di non pagare il cartellino.

Un altro caso spinoso è quello di Pedro, inserito a sorpresa nella lista degli esuberi. Il suo procuratore sta lavorando per trovare un club disposto a prendere il giocatore che guadagna tre milioni netti, ma al momento non sono arrivate offerte per l'attaccante spagnolo. Qualcosa, al contrario, si starebbe muovendo per Santon. Dopo le sirene turche, Beskitas e Galatasaray, che sembra non abbiano convinto il giocatore, c'è lo Spezia, come un anno fa, che potrebbe tornare a farsi sentire per l'esterno destro.

[...] Per Florenzi, dopo i saluti al Psg, non pare esserci nessun club all'orizzonte. C'è l'ipotesi di uno scambio con l'Inter con D'Ambrosio, ma l'entourage del difensore nerazzurro fa sapere che il giocatore non si muoverà da Milano. Chi si muoverà, al contrario, è il giovane centrocampista Milanese. Sabatini lo vuole portare al Bologna. [...]

