FOTO - Rimpatriata Psg al matrimonio di Verratti. E c'è anche Pastore

Alla Roma non ha avuto giorni fortunati, ma Javier Pastore è rimasto sicuramente nel cuore di alcuni suoi ex compagni al Paris Saint Germain. Non a caso il trequartista argentino è stato invitato al matrimonio di Marco Verratti, suo compagno di squadra proprio al club parigino come Ezequiel Lavezzi, Salvatore Sirigu e Zlatan Ibrahimovic. Ed è stato proprio quest'ultimo a pubblicare uno scatto che li immortala tutti insieme per celebrare l'unione di Verratti con Jessica Aidi. "The real Psg", il commento di Zlatan: letteralmente 'il vero Psg'.