Il carattere c’è ma la squadra va completata

Con l'arrivo di Josè Mourinho alla Roma, soprattutto nella prima parte di ritiro è finito al centro dell'attenzione il cambio di mentalità della squadra. I lavori di rinnovamento della rosa però sono ben lontani dall'essere conclusi e lo Special One, che avrebbe sperato di poter fare i conti su qualche elemento nuovo in più a questo punto della preparazione, per il momento ha potuto fare i conti solo sul nuovo portiere Rui Patricio, di cui il preparatore Nuno Santos si dice soddisfatto.

Mou è soddisfatto della propria batteria di centrali, mentre quella dei terzini rischia di essere un problema: sulla sinistra Vina continua a lavorare in isolamento a Trigoria, mentre per quanto riguarda l'out di destra Reynolds non ha pienamente convinto e Karsdorp è l'unico affidabile. In attesa di conoscere il futuro di Alessandro Florenzi.

La mediana è il reparto che preoccupa di più Mourinho: Veretout ha subito una ricaduta muscolare dopo l'infortunio rimediato al termine della scorsa stagione, Villar non ha pienamente convinto - lo Special One vorrebbe più aggressività - e, come anticipato nella giornata di ieri da LaRoma24.it, ha rimediato un infortunio al ginocchio sinistro che lo costringerà a tornare in Italia e a saltare il resto della preparazione. In attesa dell'arrivo in Algarve di Cristante, che a Mourinho piace molto, l'allenatore è ancora alla ricerca della coppia di titolari per il centrocampo. Con l'arrivo di Xhaka che è praticamente sfumato.

Quello avanzato è il reparto che fa stare più tranquillo l'allenatore giallorosso, in attesa che in Portogallo arrivi anche il jolly Eldor Shomurodov: l'attaccante è atteso a Roma in mattinata per visite di rito e firma sul contratto. Al Genoa un totale di 18 milioni di euro tra prestito oneroso e diritto di riscatto, che diventerà obbligo dopo un tot di presenze.

Mou si aspetta poi qualcosa in più da El Shaarawy, nel pieno di una crescita chiesta dal portoghese dal punto di vista di cattiveria e personalità.

