Mourinho e il suo rito scaramantico a Trigoria

Non ci sarà bisogno di quarantene o isolamenti perché arriva da Setubal, Portogallo, e non dall'Inghilterra che ha lascia più di due settimane fa. José Mourinho ha preparato tutte le valigie ed è soltanto in attesa che arrivi venerdì mattina quando verrà portato all'aeroporto di Lisbona per prendere un volo diretto in Italia, a Roma.