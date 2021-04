Il blackout di Dazn oggi in Lega

L'interruzione del segnale Dazn che ha impedito di seguire Inter-Cagliari e Verona-Lazio avrà i suoi strascichi in Lega. Mentre il broadcaster risarcirà chi ha segnalato i problemi nella giornata di domenica, nell'assemblea di A convocata per oggi verranno chieste spiegazioni in merito al malfunzionamento. Il problema non è stato causato direttamente da Dazn, ma da Cts, società di Comcast, il gruppo che controlla anche Sky e che ieri si è scusata.

Il funzionamento di Dazn dipende da 3 operatori: uno per la linea, uno per l'autenticazione e uno per il dispaccio della linea. E in caso di disservizio non si può provvedere autonomamente alla risoluzione con la Lega non si è tutelata per evitare casi simili. I contratti infatti non prevedono penali. Esiste una possibilità di recedere se il disservizio dovesse verificarsi più volte e coinvolgesse almeno il 30% della popolazione per un tempo significativo, ma il dato è difficile da misurare.

(La Repubblica)