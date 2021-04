Fonseca: Roma non mollare

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Un Sassuolo-Roma che fa discutere. Da una parte i giallorossi sono focalizzati sull'aspetto agonistico della gara in programma alle 15 al Mapei Stadium, dall'altra c'è De Zerbi che in conferenza stampa è tornato a parlare della scelta di escludere Locatelli e Ferrari dalla lista dei convocati dopo in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate in 9 componenti della Nazionale italiana tra staff tecnico e giocatori: «È stata una scelta forte condivisa da tutti. Da me, dalla società e dallo staff medico. Abbiamo ritenuto giusto tutelare la salute di tutti prima degli interessi lavorativi».

Nessun commento invece da parte di Fonseca, che dalla sala Champions del Fulvio Bernardini ha smentito categoricamente l'ipotesi di una Roma con la testa rivolta soltanto all'Europa League: «Non è assolutamente vero che i giocatori hanno mollato il campionato, ho la sensazione opposta. Ci sono ancora trenta punti a disposizione, siamo concentrati su questo». Il tecnico ha parlato soprattutto delle condizioni degli infortunati. La notizia migliore riguarda Cristante, che sarà titolare al centro della difesa vicino a Mancini e Karsdorp: «È pronto e giocherà. È tornato ad allenarsi in gruppo, la sua situazione è sotto controllo. Non c'è un rischio pubalgia, credo che finirà la stagione senza problemi». Le altre scelte di formazione sono quasi obbligate: in mediana Pellegrini tornerà a giocare vicino a Diawara con Bruno Peres e Spinazzola sugli esterni mentre il tridente offensivo sarà composto da Pedro, Carles Perez e Borja Mayoral. Fonseca ha confermato le sensazioni positive su Veretout, che inizierà la gara in panchina: «Sta molto meglio, la prossima settimana può essere al top».

Il recupero del francese è fondamentale in vista dell'andata dei quarti di Champions, che la Roma potrebbe affrontare senza Smalling e Mkhitaryan: «Per Smalling abbiamo bisogno di più giorni del previsto. Mkhitaryan sta meglio, lo valuteremo la prossima settimana». Sia oggi che domani l'inglese e l'armeno continueranno ad allenarsi individualmente a Trigoria. Ieri intanto Fonseca e alcuni giocatori (Smalling, Mkhitaryan, Pedro, Cristante, Dzeko e Mirante) hanno incontrato Gianluca Rocchi - consulente delle relazioni istituzionali della Commissione Arbitri Nazionale - per analizzare alcuni episodi dubbi che hanno spinto la Roma a chiedere un nuovo confronto dopo quello andato in scena a inizio stagione. L'incontro, durato circa un'ora e mezza, ha riguardato l’applicazione del regolamento e il ricorso al Var.