Focolaio Italia, cosa è successo nel viaggio tra Parma e Vilnius

Dopo Bonucci e Verratti, sono risultati positivi al Covid-19 Florenzi, Grifo, Cragno e Sirigu (secondo l'Ansa, il Torino non ha confermato) - questa mattina anche Bernardeschi. Nel giro di una settimana una quindicina di uomini della Nazionale sono stati aggrediti dal virus. Ai calciatori bisogna aggiungere otto uomini, sei dello staff tecnico e due di quello federale. Il presidente Gabriele Gravina è risultato negativo, è in quarantena e segue la situazione.

Non è arbitrario ipotizzare che qualcosa non ha funzionato nei comportamenti dello staff. Pensare a una “leggerezza” da parte di un membro in “libera uscita” prima di Sofia non ci pare esercizio dietrologico. Assistenti tecnici che prima si sono contagiati al loro interno, coinvolgendo poi Bonucci. Da escludere però che la bottiglia stappata dal capitano con i compagni per le sue 100 presenze azzurre, abbia potuto provocare alcunché.

(corrieredellosport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE