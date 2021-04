Coronavirus: positivo Bernardeschi

Altro contagio in casa Juventus: si tratta di Federico Bernardeschi. Anche il bianconero era tra i convocati di Roberto Mancini con l'Italia, dove oltre ad alcuni membri dello staff sono risultati positivi al Covid-19 Bonucci, Verratti, Florenzi, Grifo, Sirigu e Cragno.

"Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico - il comunicato del club -.

La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra".

(juventus.com)

