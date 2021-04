Florenzi-Inter, ora il flirt può svegliare il Psg

La notizia dell'interesse dell'Inter per Alessandro Florenzi, di proprietà della Roma e in prestito al Psg, potrebbe spingere il club francese ad accelerare la riflessione sul riscatto del laterale, fissato a 9 milioni di euro.

Le qualità di Florenzi, considerato giocatore maturo e completo, non vengono messe in discussione. Pochettino ne ha confermato subito lo status da titolare e il ds Leonardo lo apprezza da tempi non sospetti. Il Psg però sembra più propenso a guadagnare tempo, valutando eventuali alternative, anche interne. Il pressing dell’Inter comunque potrebbe spingere il Psg ad accelerare la riflessione.

(gazzetta.it)

