Roma, la situazione di Fonseca: dirigenti a Trigoria, riflessioni sul futuro

Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Napoli è momento di tirare alcuni bilanci in casa Roma, soprattutto in vista della prossima stagione. Per questo motivo come riportato dal quotidiano sportivo nazionale, nella giornata di oggi a Trigoria si sono riuniti Dan e Ryan Friedkin con i dirigenti per cercare di fare il punto della situazione e riflettere sul da farsi. Sul banco degli imputati oltre ad alcuni giocatori come Pedro, che uscendo dal campo ieri sera ha chiesto spiegazioni per la sostituzione, o Dzeko, che ha avuto anche diverbi con il tecnico durante la stagione. Ma c'è anche la questione allenatore, con Fonseca che sembra essere prossimo a salutare a fine stagione. I nomi che si valutano sono Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Julian Nagelsmann.

(corrieredellosport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE