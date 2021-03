Ennesima sconfitta in uno scontro diretto per la Roma, che cade anche nel posticipo contro il Napoli. Un ko che allontana sensibilmente i giallorossi dalla zona Champions e che evidenzia tutta l'amarezza del presidente Dan Friedkin, che immortalato dalle telecamere, sul finale di partita, ha scosso il capo in segno di delusione.

Dan che se incazza e scuote la testa e tutti noi.#friedkin Ryan me pare più deluso? pic.twitter.com/9xbuT1p6hy — Vanessa panatta (@VPanatta) March 21, 2021