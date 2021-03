Riecco Strootman: cinque anni intendi di amore e di lacrime

Cosa è andato storto nella carriera di Kevin Strootman, considerato da ragazzo uno dei più forti d’Europa? La sfortuna. Quando, nel 2013, ha lasciato il Psv per la Roma in molti lo immaginavano, nel giro di un paio d’anni, titolare in qualche big di Premier. Arrivato a Fiumicino il 16 luglio 2013 poco più che ragazzo, partito direzione Marsiglia da Ciampino il 27 agosto 2018, nei 1.868 giorni romani ha giocato 131 gare, con 13 gol. Per lui quella di domani sarà la prima da avversario: si emozionerà, ma non sarà niente rispetto a quello che avrebbe provato con i tifosi. Loro lo avrebbero applaudito, lui avrebbe abbandonato l’espressione da duro. Con la malinconia per quello che poteva essere e non è stato.

(Gasport)