Mancini, gol e carattere: "Non stiamo giocando bene. Facciamo più attenzione"

La Roma trova la seconda vittoria consecutiva, dopo quella contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale, grazie a un colpo di testa di Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso è stato l'arma in più in queste giornate del massimo campionato italiano, in cui Fonseca ha dovuto fare a meno di tutta la linea difensiva eccetto il numero 23. La squadra non sta giocando al meglio, ma l'importante era trovare la vittoria come sottolineato dallo stesso Mancini al termine della gara: «Non è stata una bella partita ma l’importante è aver vinto. Dopo essere passati in vantaggio abbiamo gestito, rischiando troppo: non è stata una buona prestazione. Il gol contro il Milan? Per me quel gol era regolare, anche contro l’Inter avevo preso posizione con le braccia, non siamo pinguini… Sicuramente stavolta ero più libero, ho sfruttato una bella palla di Pellegrini, bisogna approfittare di queste occasioni per andare in vantaggio»

(gasport)