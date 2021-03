Nelle ultime ore è stato accostato alla Roma il profilo di Aleksander Isak, attaccante svedese di origini eritree in forza alla Real Sociedad. Il dossier del classe '99 è finito sulla scrivania di Tiago Pinto grazie ad un algoritmo che lo ha selezionato per lui: starà ora al gm giallorosso decidere se effettivamente Isak - che ha esordito in nazionale all'età record di 17 anni, 3 mesi e 17 giorni - possa essere il nome giusto cui affidarsi per dare nuova linfa al reparto offensivo.

(corsport)